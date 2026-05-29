В Приморском районе Санкт-Петербурга построили поликлинику

Поликлинику построили в жилом комплексе «Юнтолово» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Возведение социальной инфраструктуры в составе новых жилых массивов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству города.
Пятиэтажное строение рассчитано на прием 420 взрослых и 168 детей в смену. Для удобства пациентов в учреждении предусмотрены разные входные группы и зоны ожидания.
Там оборудовали три рентген-кабинета, центральное стерилизационное отделение и специализированные диагностические помещения. Помимо этого, построены отделения терапии, профилактики, диагностики и неотложной помощи, дневной стационар, кабинеты участковых и профильных специалистов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.