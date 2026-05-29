Сельхозкооперативы Чувашии могут получить грант на развитие

Прием заявок на получение гранта для развития сельскохозяйственных потребительских кооперативов проходит в Чувашии. Подобные меры поддержки направлены на достижение целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.
Чтобы принять участие в отборе, кооператив должен заниматься заготовкой, хранением, переработкой, сортировкой, убоем, охлаждением, подготовкой к реализации, транспортировкой и продажей сельскохозяйственной продукции, а также дикорастущих плодов, ягод, грибов и других пищевых лесных ресурсов. Подать заявку можно до 5 июня 2026 года включительно. Подробнее — на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.