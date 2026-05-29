«Зарница 2.0» в Саратовской области объединила около 400 человек

Около 400 школьников и студентов Саратовской области приняли участие в региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования региона.
Событие стартовало 18 мая и длилось 6 дней. В течение этого времени 36 команд школьников старшей и средней возрастных категорий, а также учащиеся техникумов и колледжей проходили 18 условно-военных испытаний. Во время игры ребята сами становились командирами отрядов, операторами БПЛА, штурмовиками, медиками, военными корреспондентами и связистами. Также они соревновались в строевой подготовке, оказании первой медицинской помощи, силовых состязаниях, в знании истории Отечества и не только. Важной частью стала военно-тактическая игра на местности «Лазертаг» и марш-бросок на 1 км.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.