Электрогазосварщиков нефтетранспортной компании удостоили государственных наград

День сварщика в России отмечают в последнюю пятницу весны. В 2026 году он приходится на 29 мая.
Электрогазосварщики АО «Черномортранснефть» вносят неоценимый вклад в обеспечение бесперебойной и безопасной транспортировки нефти и нефтепродуктов. От качества работы специалистов напрямую зависит промышленная и экологическая безопасность объектов предприятия.
В 2026 году электрогазосварщики акционерного общества удостоены высокой государственной награды за трудовые заслуги. Указом Президента России «О награждении государственными наградами Российской Федерации» медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручены:
Валерию Гуменному — электрогазосварщику цеха ремонта и обслуживания оборудования № 2 «Тихорецкая»;
Сергею Клименко — электрогазосварщику цеха ремонта и обслуживания оборудования № 1 «Нововеличковская».
Пресс-релиз подготовлен пресс-службой АО «Черномортранснефть».