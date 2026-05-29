Руководитель «Маршрутного такси» объяснил, почему на линию не выходит половина маршруток

Половина автопарка городских маршруток в Калининграде не может выйти на линию из-за нехватки водителей. Об этом в интервью «Балтик Плюс» рассказал руководитель ООО «Маршрутное такси» Валерий Скиба.
По его словам, проблема с дефицитом кадров назревала годами. Сейчас возить пассажиров не выгодно и не престижно. К тому же, за много лет изменилась функция самих маршруток.
«Сейчас маршрутное такси не отвечает своему прямому назначению. Их воспринимают как автобусы малого класса. А должно быть так — проезд небольшого транспортного средства с повышенным комфортом из точки “А” в точку “Б”, с возможностью выйти пассажирам в любом незапрещённом месте. И мы хотели бы, чтобы вернулся такой вид транспорта, как маршрутное такси», — сказал Скиба. Чтобы вернуться к работе в формате маршрутного такси, необходимы изменения в законодательстве, отметил он.
В условиях калининградского рынка автоперевозок частников обязали работать по правилам муниципального транспорта. В первую очередь это коснулось формы оплаты за проезд. Раньше маршрутки возили по своему тарифу, а сейчас подчиняются единой системе.