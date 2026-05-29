В селе Сухая Елань Саратовской области построят медпункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в селе Сухая Елань в Саратовской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Открытие нового ФАПа позволит обеспечить жителей села качественной и доступной медицинской помощью рядом с домом. В современном здании будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Всего в этом году планируется установить 43 модульные конструкции в разных районах региона.
«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки. Все ФАПы оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, это более 50 наименований, осуществляется розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», — рассказал министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.