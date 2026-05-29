Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Сухая Елань Саратовской области построят медпункт

Всего в этом году в регионе возведут 43 таких учреждения.

Источник: Национальные проекты России

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построят в селе Сухая Елань в Саратовской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Открытие нового ФАПа позволит обеспечить жителей села качественной и доступной медицинской помощью рядом с домом. В современном здании будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для медицинского персонала. Всего в этом году планируется установить 43 модульные конструкции в разных районах региона.

«ФАПы являются модульными конструкциями, это значительно сокращает сроки их возведения. Жители сел и деревень получают новое медучреждение в рекордно короткие сроки. Все ФАПы оснащены необходимой мебелью и оборудованием в соответствии с СанПиН, это более 50 наименований, осуществляется розничная торговля лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения», — рассказал министр здравоохранения Саратовской области Владимир Дудаков.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.