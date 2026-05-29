В Тюмени прошел субботник на прибрежной территории школы № 63

Субботник на прибрежной территории школы № 63 в Восточном административном округе Тюмени прошел в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.
В акции «ЭКОВолна РВК 3.0» от группы компаний «Росводоканал» приняли участие более 70 активистов, которые собрали и отправили на переработку 1672 кг пластиковых и стеклянных бутылок, металлических банок, автомобильных шин и прочего мусора. Самыми необычными находками стали ванна, дверь и микроволновка.
«Экологическая ответственность — наш приоритет. Мы применяем современные технологии в производстве, повышаем энергоэффективность объектов, поддерживаем рекордно низкий уровень потерь воды при транспортировке и реализуем инициативы, направленные на сохранение чистоты воды, воздуха и почвы. Такие акции помогают объединять людей вокруг общей цели — заботы о городе и окружающей среде», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.