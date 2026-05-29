Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюмени прошел субботник на прибрежной территории школы № 63

Активисты собрали и отправили на переработку более 1600 кг мусора.

Источник: Национальные проекты России

Субботник на прибрежной территории школы № 63 в Восточном административном округе Тюмени прошел в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации города.

В акции «ЭКОВолна РВК 3.0» от группы компаний «Росводоканал» приняли участие более 70 активистов, которые собрали и отправили на переработку 1672 кг пластиковых и стеклянных бутылок, металлических банок, автомобильных шин и прочего мусора. Самыми необычными находками стали ванна, дверь и микроволновка.

«Экологическая ответственность — наш приоритет. Мы применяем современные технологии в производстве, повышаем энергоэффективность объектов, поддерживаем рекордно низкий уровень потерь воды при транспортировке и реализуем инициативы, направленные на сохранение чистоты воды, воздуха и почвы. Такие акции помогают объединять людей вокруг общей цели — заботы о городе и окружающей среде», — отметила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.