Хабаровская пенсионерка с тяжелой онкологией отстояла право на лекарство

В районе имени Полины Осипенко прокуратура помогла 81-летней местной жительнице вернуть деньги за жизненно важные лекарства. Пенсионерка с тяжёлым онкологическим заболеванием почти год покупала дорогостоящий препарат за свой счёт, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Проверка показала, что женщина нуждалась в постоянном приёме лекарства по жизненным показаниям. Однако медучреждение не выдало ей препарат из-за его отсутствия на складе. В итоге пенсионерке пришлось платить за лечение из собственного кошелька, хотя она имела право на льготное обеспечение.

Прокурор района обратился в Центральный районный суд Хабаровска в интересах пожилой женщины. Он потребовал взыскать с ответственной стороны деньги, потраченные на покупку препарата, а также компенсацию морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокуратуры на общую сумму более 148 тысяч рублей. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.