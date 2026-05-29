Стартовал прием заявок на участие в третьем сезоне проекта «Мои наставники» (6+), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
Проект реализуется Корпоративным университетом правительства Нижегородской области (КУПНО) в рамках федерального партийного проекта «Женское движение Единой России» при поддержке правительства региона. Его цель — формирование навыков социального проектирования у студентов образовательных учреждений региона, создание преемственной системы социальных лифтов для самореализации молодежи и раскрытие ее потенциала в интересах развития социальной политики страны. Подать заявку на участие в качестве наставляемого или наставника можно (6+) до 28 июня.
Напомним, что в 2024 году Нижегородская область вошла в число 19 пилотных субъектов Российской Федерации по развитию наставничества и по итогам работы была признана лучшей. В 2025 году принято решение о масштабировании проекта на все субъекты РФ с применением опыта Нижегородской области. Проект вызвал большой интерес: в рамках отбора на предыдущие сезоны в регионе было получено более 800 заявок на участие.
«Проект за несколько лет стал по-настоящему сильной площадкой для развития молодежных инициатив, формирования кадрового потенциала региона и подготовки будущих лидеров. Для нас особенно важно, что проект помогает молодым людям не только получить новые знания и компетенции, но и поверить в свои силы, научиться работать в команде, создавать и реализовывать социально значимые проекты», — отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.
Участниками третьего сезона проекта станут 50 студентов высших и средних специальных учебных заведений Нижегородской области в возрасте от 18 до 35 лет, заинтересованных в реализации собственных социальных инициатив, а также 50 наставников, в числе которых представители федеральной и региональной власти, руководители организаций ключевых отраслей, ректоры вузов, предприниматели и общественные деятели. Кроме того, часть наставников будет отобрана из числа жителей региона, желающих принять участие в проекте.
В течение трех месяцев участники пройдут обучение по трем образовательным модулям, а также примут участие в открытых диалогах, мастер-классах, командообразующих мероприятиях, благотворительных и патриотических акциях, питчинг-сессиях. В рамках сквозного модуля участники будут задействованы в мероприятиях экосистемы лидерских проектов, акциях добрых дел и помощи СВО.
«Проект уникален тем, что участники вступают в живое взаимодействие со своими наставниками, которое приносит пользу каждой из сторон. Для молодежи это возможность увидеть реальные управленческие процессы изнутри, получить практический опыт и поддержку от настоящих профессионалов. Для наставников — поработать с новым поколением управленцев и внести вклад в развитие Нижегородской области и всей страны», — рассказала координатор проекта «Мои наставники» в Нижегородской области Татьяна Дружинина.
Итогом проекта станет разработка и публичная защита 50 социальных проектов, подготовленных участниками совместно с наставниками. Лучшие проекты получат рекомендации к реализации на территории Нижегородской области, а их авторы — возможность пройти стажировку в Государственной Думе РФ и Совете Федерации РФ. Кроме того, финалисты проекта войдут в кадровый резерв КУПНО, а лучшие пары наставников и подопечных пройдут обучение в Центре знаний «Машук».
