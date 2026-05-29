В автошколах Красноярского края сократили разрыв между теорией и практикой

Для курсантов автошкол Красноярского края изменились правила получения водительских прав в Госавтоинспекции. Вступившие в силу нормативы устанавливают срок до 60 дней для сдачи экзамена по практическому вождению после сдачи теории. Напомним, ранее срок действия результатов теоретического экзамена составлял 180 дней, но бывали случаи, когда сдача практики назначалась через несколько месяцев. В итоге курсант мог потерять навыки вождения, полученные в автошколе. А при худшем стечении обстоятельств — когда сдать вождение не получилось ни с первого раза, ни со второго — истекал и срок действия успешно сданного теоретического экзамена, и приходилось начинать учиться заново. Чтобы впредь исключить подобные недоразумения, установлены жесткие временные рамки — разрыв между сдачей теории и практики не должен превышать 60 дней. Необходимо отметить, что оба экзамена — дело нелегкое. По статистике, в 2025 году только 43 процента курсантов российских автошкол сдали теорию с первого раза, что касается практического вождения, то здесь показатель еще меньше — 19 процентов. На экзаменах по теории действуют правила не менее жесткие, чем при сдаче ЕГЭ. К примеру, те, кто решил воспользоваться разного рода электронными шпаргалками — средствами связи, фотоаппаратурой и прочим, — будет допущен к пересдаче только через год, в то время как «честно провалившийся» — через неделю. Еще одно ограничение: если в течение более чем полугода после успешной сдачи теории курсант так и не смог сдать практическое вождение, теорию также придется сдавать заново.