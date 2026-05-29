Россия вошла в топ-5 стран с самыми привлекательными женщинами

Россия вошла в список пяти стран с самыми привлекательными женщинами мира, согласно новому рейтингу аналитического портала World Population Review, специализирующегося на демографической статистике.
Часть исследований учитывала количество победительниц международных конкурсов красоты от каждой страны. Другие работы фокусировались на представленности девушек из различных государств в числе мировых знаменитостей. Также принимались во внимание экспертные оценки специалистов индустрии моды и красоты.
Лидером итоговой версии рейтинга стала Колумбия. В пятерку наиболее привлекательных стран также вошли Польша, Греция, Россия и Чехия.
Замыкают рейтинг портала представительницы Венесуэлы, Албании и Испании.
