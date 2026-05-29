5,8 млн рублей взыщут с семеновского водоканала за вред экологии

Муниципальное предприятие не доплатило в бюджет крупную сумму за негативное воздействие на окружающую среду и получило иск.

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск о взыскании задолженности с МП Семеновский «Горводоканал». Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Нарушения вскрылись во время проверки декларации предприятия за 2024 год, в которой специалисты надзорного органа обнаружили ошибки и недостоверные сведения. Из всей необходимой суммы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) коммунальщики оплатили лишь чуть более 50 тысяч рублей. Добровольно погашать оставшийся долг организация отказалась.

По решению суда с водоканала будет принудительно взыскана вся сумма недоимки — более 5,8 млн рублей. Кроме того, за несвоевременное внесение обязательных платежей коммунальному предприятию придется выплатить пени в размере еще более 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин затребовал доклад по делу о загрязнении реки в Богородске.