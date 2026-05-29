На острове Октябрьском в Калининграде 6 июня перекроют движение из-за велосипедной гонки

На острове Октябрьском в Калининграде перекроют движение из-за велосипедной гонки. Мероприятие состоится в субботу, 6 июня. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения будут действовать с 11:00 до 14:00. Движение закроют на следующих участках:
Парадная набережная — от подъёма на Вторую эстакаду до дома Солнечного бульвара, 27; Вторая эстакада — от Дзержинского до спуска на Аллею Чемпионов; Аллея Чемпионов — от Генерала Павлова до второй кольцевой развязки; Солнечный бульвар — от дома № 25 до здания № 27.
На это время изменят маршруты общественного транспорта. Автобус № 39 направят по улице 9 Апреля, Московскому проспекту (без заезда на остров Октябрьский) и далее согласно существующей схеме движения. Транспорт № 9, 92 и 94 пойдут по улицам Дзержинского, Багратиона, Ленинскому проспекту, улицам Шевченко, 9 Апреля и далее согласно существующим схемам движения.