В Беларуси сильный ветер до 21 м/с повалил 51 дерево за один день

В Беларуси 51 дерево упало из-за сильного ветра.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси сильный ветер до 21 м/с повалил 51 дерево за один день. Подробности приводит Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным, из-за сильного ветра порывами до 21 метра в секунду в республике в четверг, 28 мая, было повалено 51 дерево. Случаи падения фиксировались в Гродненской, Гомельской, Витебской, Брестской, Могилевской областях, а также в Минске.

Упавшие деревья повредили крышу одного из жилых домов, расположенных в Городокском районе Витебской области и два легковых автомобиля в Минске.

Сотрудники МЧС и других организаций проводили работы, связанные с распиловкой и уборкой упавших деревьев во всех регионах страны.

Кстати, мы узнали, что произошло в Минске, где ветер повалил дерево на лестницу между улицами Ленина и Немига. А еще в Беларуси сильный ветер сорвал крышу с остановки.

