Депутат гордумы поздравил семьи воронежцев с Днем защиты детей

Встречу с многодетными жителями Ленинского района провел депутат Воронежской городской думы Валерий Данилов вместе с коллегой из областного парламента Наталией Вожовой. Они пообщались с пятью семьями накануне Дня защиты детей, который отмечается в России 1 июня.
Парламентарии поздравили родителей с этим важным праздником и подарили им билеты на спектакли для детей. В беседе с матерями Валерий Данилов выразил им глубокую признательность и благодарность за их каждодневный труд и отметил, что многодетные семьи выполняют очень важную для общества роль, вдохновляют других своим примером.
Пользуясь случаем, жительницы города обратили внимание депутата на ряд актуальных проблем Ленинского района. В частности, одна из мам сообщила о плачевном состоянии детской площадки по улице Лиственной, где игровое оборудование нужно срочно отремонтировать или заменить. Валерий Данилов обещал взять этот вопрос под личный контроль и проследить за тем, чтобы ситуация разрешилась благополучно.
Он также объявил о том, что осенью планирует провести круглый стол, посвященный сложностям, с которыми сталкиваются многодетные воронежцы. Такие мероприятия, по словам депутата, помогают определить самые злободневные вопросы и направления работы.