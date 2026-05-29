Как воронежцам провести последние выходные весны

30 мая.
Никитинский театр.
18:00 | «Осенняя соната» | 16+
18:00 | «Стоики» | 16+
Театр «Кот».
13:00 | «Сиротливый запад» | 16+
16:00 | «Вредный спектакль» | 3+
18:00 | «Собеседование. Метод Грёнхольма» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Великий человек» | 16+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
15:00 | Музейная программа «Придворная киношкола» | 0+
Воронежский океанариум.
17:00 | Программа «Со скелетом и без» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Осмотр постоянной экспозиции музея | 6+
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Лекция «Воронежский край в золотоордынское время» в рамках выставки «Забытый город Азак» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
13:00 | Мастер-класс «Древние пейзажи Костенок» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
31 мая.
Театр оперы и балета.
11:00 | Балет-сказка «Красная шапочка» | 0+
16:00 | Экскурсия «Вселенная театра» | 16+
18:00 | Балет «Жизель» | 12+
Никитинский театр.
18:00 | «Куда пропал прекрасный принц?» | 12+
18:00 | «Глитч» | 16+
Театр «Кот».
14:30 | «Мгновения» | 12+
18:00 | «Феромон» | 16+
Новый театр.
19:00 | «Вафельное сердце» | 6+
Воронежский государственный академический театр драмы им. Алексея Кольцова.
11:00 | «Царь Горох и молодильные яблоки» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
15:00 | Музейная программа «Придворная киношкола» | 0+
Воронежский океанариум.
17:00 | Экскурсионный маршрут «Водные/сухопутные» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
11:00 | Мастер-класс «Пески времени» | 6+
12:00 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
13:00 | Мастер-класс «Живопись каменного века» | 6+
14:00 | Театрализованная экскурсия «Оживший каменный век» | 6+
15:00 | Квест «По следам древних охотников» | 6+
О самых интересных событиях рассказываем в карточках в группах «АиФ-Воронеж» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в каналах МАКС и Телеграм.