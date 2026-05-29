В Калининграде водитель троллейбуса предстанет перед судом за наезд на женщину

уголовному делу в отношении водителя троллейбуса АО «КалининградГорТранс». Мужчина обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, — часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, трагедия произошла 25 декабря 2025 года на перекрёстке улицы Театральной и Гвардейского проспекта в Калининграде. Водитель троллейбуса проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть на разрешающий сигнал. Полученные травмы оказались смертельными — потерпевшая скончалась в медицинском учреждении.
Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд Калининграда для рассмотрения по существу. Водителю грозит наказание вплоть до лишения свободы.