В Индустриальном районе Перми из-за антисанитарии закрыли кафе

В ходе проверки Роспотребнадзора было установлено, что в кафе «Шаурмания» на ул. Карпинского, 64 о не соблюдалась последовательность технологических процессов, не хватало моечного, технологического, бактерицидного оборудования, помещения имели дефекты отделки. Также проверяющие обнаружили грязь на полу, жир на оборудовании, а моечные ванны были захламлены грязной посудой и остатками еды. Личные вещи сотрудников хранились вместе с рабочей одеждой, отсутствовали их медицинские книжки.