Движение транспорта по Оранжерейному тупику закрыто

Движение транспорта по Оранжерейному тупику в районе дома № 9 (корпус 1) по улице Тимирязева в Нижнем Новгороде закрыто с пятницы, 29 мая, из-за проведения аварийных работ на инженерных сетях. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Объехать зону аварийных работ можно по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Движение транспорта по Оранжерейному тупику будет возобновлено после окончания работ.
Напомним, что пять светофоров не работает сегодня в Нижнем Новгороде.