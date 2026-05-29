Трем нижегородским хоккеистам присвоили звание «Мастер спорта России»

Хоккеисты молодежной команды «Чайка» Лев Сальников и Глеб Стафеев, а также игрок команды ВХЛ «Торпедо-Горький» Михаил Ипатов удостоены звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области в своем макс-канале.