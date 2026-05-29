Трем нижегородским хоккеистам присвоили звание «Мастер спорта России»

Хоккеисты молодежной команды «Чайка» Лев Сальников и Глеб Стафеев, а также игрок команды ВХЛ «Торпедо-Горький» Михаил Ипатов удостоены звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области в своем макс-канале.
В министерстве подчеркнули, что присвоение высокого спортивного звания всегда является результатом многолетнего труда, упорства, дисциплины и преданности любимому делу.
«За каждым таким достижением стоят часы тренировок, поддержка тренеров, команды и близких. Поздравляем спортсменов с заслуженным признанием и желаем дальнейшего профессионального роста, ярких матчей, новых побед и покорения самых высоких спортивных вершин!», — говорится в сообщении.
Напомним, что нижегородские команды стали призерами Всероссийской любительской лиги следж-хоккея.