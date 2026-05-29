Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трем нижегородским хоккеистам присвоили звание «Мастер спорта России»

Ими стали два игрока «Чайки» и один представитель команды «Торпедо-Горький».

Источник: Время

Хоккеисты молодежной команды «Чайка» Лев Сальников и Глеб Стафеев, а также игрок команды ВХЛ «Торпедо-Горький» Михаил Ипатов удостоены звания «Мастер спорта России». Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области в своем макс-канале.

В министерстве подчеркнули, что присвоение высокого спортивного звания всегда является результатом многолетнего труда, упорства, дисциплины и преданности любимому делу.

«За каждым таким достижением стоят часы тренировок, поддержка тренеров, команды и близких. Поздравляем спортсменов с заслуженным признанием и желаем дальнейшего профессионального роста, ярких матчей, новых побед и покорения самых высоких спортивных вершин!», — говорится в сообщении.

Напомним, что нижегородские команды стали призерами Всероссийской любительской лиги следж-хоккея.