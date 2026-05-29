Курские власти пытаются построить Новопоселеновскую школу за 1 млрд рублей

В январе этого года Федеральная антимонопольная служба включила «УКС ИКС и Д» в реестр недобросовестных подрядчиков за срыв реконструкции теплосети в Дичне — решение приняли после обращения районной администрации. Фирма также не справилась со строительством школы в Курском районе и реконструкцией водопровода в деревнях Ефросимовка и Троицкое Советского района, фактически провалив три важных объекта, совокупно стоивших 1,3 млрд руб. Когда стало известно, что Росстройконтроль отказался принять работы по водопроводу в Ефросимовке и Троицком, губернатор Александр Хинштейн поручил «содрать семь шкур» с подрядчика. В конце апреля стало известно, что администрация Курчатовского района направила к московской фирме иск на 100,7 млн руб., включая штраф за срыв работ.