В Ульяновской области откроют 6 агротехклассов

На курсы повышения квалификации отправят не менее 70 учителей.

Шесть агротехнологических классов планируется открыть в Ульяновской области в этом году при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и развития сельских территорий региона.

Так, в трех школах создадут по два агротехкласса: в Новоспасской № 1, Языковской и в школе № 1 рабочего поселка Кузоватово. Также отобраны учебные заведения, где планируется открыть такие классы в 2027—2029 годах: Большенагаткинская школа имени Героя Советского Союза В. А. Любавина, Тереньгульский лицей при УлГТУ, Николаевская, Новомалыклинская, Тимирязевская школы, Старомайнская школа № 1, школа в рабочем поселке Сурское, Радищевская школа № 1 имени Героя Советского Союза Д. П. Полынкина и другие. Всего в этот период предполагается создать 19 профильных пространств.

Кроме того, в этом году планируется направить на курсы повышения квалификации не менее 70 учителей сельских школ. Программа подготовлена Российским государственным аграрным университетом МСХА им. К. А. Тимирязева, курсы проведут в УлГАУ им. П. А. Столыпина.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.