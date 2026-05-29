Алгоритм оказания миграционных услуг изменится в Нижнем Новгороде с 1 июня

С 1 июня порядок оказания миграционных услуг претерпевает изменения. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
Жители Ленинского, Сормовского и Приокского районов смогут подать заявления, касающиеся миграционного учета только в МФЦ по адресу: улица Академика Сахарова, 18. Районные миграционные центры не будут принимать такие заявления.
Документы также можно будет подать через МФЦ, Госуслуги, почту, «Паспортно-визовый сервис» МВД России.
