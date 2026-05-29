20 тонн турецких персиков с личинками опасной мухи задержали в Новороссийске

Попытку ввоза крупной партии зараженных фруктов из Турции пресекли в порту Новороссийска. Вредителя обнаружили сотрудники Южного межрегионального управления Россельхознадзора в ходе планового фитосанитарного контроля.
В партии свежих персиков общим весом более 20,7 тонны инспекторы выявили живых личинок средиземноморской плодовой мухой. Лабораторная экспертиза, проведенная Новороссийским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердила их наличие. Этот объект является карантинным для Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза.
Средиземноморская плодовая муха относится к числу наиболее опасных вредителей плодовых культур, чье распространение на территории ЕАЭС строго ограничено. Появление этого насекомого в южных регионах России могло нанести серьезный ущерб местному сельскому хозяйству.
В соответствии с требованиями законодательства, всю зараженную партию турецких персиков направили на процедуру обеззараживания, чтобы исключить риск попадания вредителя на внутренний рынок страны.