20 тонн турецких персиков с личинками опасной мухи задержали в Новороссийске

В партии свежих персиков общим весом более 20,7 тонны инспекторы выявили живых личинок средиземноморской плодовой мухой. Лабораторная экспертиза, проведенная Новороссийским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», подтвердила их наличие. Этот объект является карантинным для Российской Федерации и стран Евразийского экономического союза.