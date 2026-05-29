Предприниматели в сфере туризма в Мордовии смогут получить господдержку

Второй отбор проектов на получение единой субсидии в сфере туризма стартовал в Мордовии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве экономики, торговли и предпринимательства республики.
Заявки принимаются до 22 июня по четырем направлениям: развитие национального туристского маршрута «Зов Торамы», разработка новых туристских маршрутов, создание объектов кемпинг-размещения и приобретение туристского оборудования. О подробностях можно узнать по ссылке.
Отбор включает предварительную оценку проектов, открытую защиту на комиссии и определение победителей. Они получат средства в июле, а реализация проектов должна быть завершена до 30 ноября 2026 года.
«Это шанс для тех предпринимателей и организаций, кто не успел подать заявку в первый конкурс. Мы ждем проекты, которые действительно повысят туристическую привлекательность нашего региона и создадут новые места для отдыха», — отметила заместитель министра экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии Оксана Ларина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.