Программу «Столицы закатов» на 30 и 31 мая представили в Нижнем Новгороде

Фестиваль «Столица закатов» стартует в Нижнем Новгороде. С 29 по 31 мая жителей и гостей города ждет насыщенная программа, сообщили организаторы.
Летний сезон откроет «Соло на закате». Запланировано выступление Сергея Ведехина в Нижегородском кремле в 19:30 и группы Desperado напротив академии Маяк в 20:00.
В субботу, 30 мая, эти площадки займут другие артисты. Так, в 19:30 зрителей порадует SOFIA JAZZ (кремль), а в 20:00 — Алена Ражева (у академии Маяк). 31 мая в рамках «Соло на закате» концерты в этих же локациях дадут Anny Ly и кавер-группа «Фулл Хаус».
«Парад» выступлений фестиваля «Столицы закатов» в Александровском саду Нижнего Новгорода откроет певица Дора (18+). Она выйдет на сцену «Ракушка» в 20:30 (сбор гостей — 19:30).
Ранее нижегородцам предложили купить абонемент на концерты фестиваля «Столица Закатов».
