В Красноярске у памятника Пушкину пройдет поэтический праздник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 июня в 12:00 в Красноярске пройдет праздник «Тепло стихов…», посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Мероприятие организует краевой Дом работников просвещения. Праздник состоится в сквере у памятника А. С. Пушкину на проспекте Мира.
Для гостей подготовят несколько интерактивных площадок. В программе — мастер-классы, выставка современных полиграфических изданий, напольная игра по произведениям Пушкина и викторина на знание биографии и творчества поэта.
Отдельной частью праздника станет открытый микрофон. Любой желающий сможет прочитать любимые строки Пушкина.
К участию приглашают педагогов, студентов, участников краевого литературного конкурса «Все, что сердцу дорого», поэтов и всех любителей русской словесности.
Вход свободный, 0+