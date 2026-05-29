В Красноярске у памятника Пушкину пройдет поэтический праздник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 июня в 12:00 в Красноярске пройдет праздник «Тепло стихов…», посвященный 227-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Источник: НИА Красноярск

Мероприятие организует краевой Дом работников просвещения. Праздник состоится в сквере у памятника А. С. Пушкину на проспекте Мира.

Для гостей подготовят несколько интерактивных площадок. В программе — мастер-классы, выставка современных полиграфических изданий, напольная игра по произведениям Пушкина и викторина на знание биографии и творчества поэта.

Отдельной частью праздника станет открытый микрофон. Любой желающий сможет прочитать любимые строки Пушкина.

К участию приглашают педагогов, студентов, участников краевого литературного конкурса «Все, что сердцу дорого», поэтов и всех любителей русской словесности.

Вход свободный, 0+