В лесопарке Рязани высадили аллею предпринимателей

Мероприятие объединило руководителей ведущих городских предприятий.

Источник: Национальные проекты России

Акция «Экобизнес» прошла в лесопарке Рязани в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Участники высадили аллею предпринимателей, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.

Мероприятие объединило руководителей ведущих городских предприятий, которые посадили 30 саженцев красного королевского клена. Возле каждого из них была прикреплена табличка с наименованием юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Акция состоялась в День российского предпринимательства 26 мая. Заместитель главы администрации города Жанна Булатова поздравила участников с праздником. Она подчеркнула, что социально и экологически ответственный бизнес — действительно важная часть развития Рязани.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.