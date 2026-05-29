Калинингралцы копили на жильё и ждали снижения цен: эксперт рассказал, что происходит на самом деле

В Калининградской области цены на недвижимость не снижаются, несмотря на сокращение количества выданных жилищных займов. Такое мнение, комментируя ситуацию «Клопс», высказала ипотечный брокер Алина Приданцева.
«Пока я не вижу снижения цен на квартиры, — отметила она, — наоборот, цены продолжают расти. Некоторые застройщики анонсируют повышение заранее, а реализуют его через месяц-два, но рост всё равно происходит».
По словам эксперта, существенное охлаждение рынка недвижимости из-за ужесточения условий выдачи семейной ипотеки всё же не привело к стагнации.
«Выдачи ипотеки продолжаются и, скорее всего, будут расти дальше, потому что начинается сезонный период активности, — подчеркнула Алина Приданцева. — Лето, сентябрь, октябрь традиционно считаются сильным сезоном для рынка. Кроме квартир, значительную долю занимают ипотеки на дома и строительство. Говорить о серьёзном падении рынка пока не приходится. Спрос есть, но стало меньше одобрений. Основная причина — более жёсткие требования банков, кредитные истории и тщательная проверка клиентов. Сейчас мы сами стали намного тщательнее готовить клиентов к ипотеке. Можно сказать, что банки немного подзакрутили гайки, но рынок всё равно продолжает работать. Скорее, мы увидим стабильный умеренный рост, а не падение».
Эксперт поделилась своими наблюдениями о развитии ситуации с продажами недвижимости в регионе: «Интересно, что всё чаще приходят клиенты с очень хорошими кредитными историями, официальной работой и крупным первоначальным взносом. Многие из них рассказывают, что ждали снижения ставок и держали деньги на вкладах, чтобы накопления выросли. По мере снижения ставок часть клиентов понимает, что держать большие суммы на депозитах уже не так выгодно, и выходит на рынок недвижимости. Это тоже поддерживает спрос».
Кроме того, по словам эксперта, часто люди продают вторичное жильё и переселяются в новостройки или покупают дома по семейной ипотеке.
«Особенно распространён сценарий, когда семья закрывает уже существующую семейную ипотеку после рождения нового ребёнка, чтобы увеличить жилплощадь и оформить новый льготный кредит. Такие схемы нередко используют и семьи из других регионов. Например, продают квартиру во Владивостоке или Хабаровске, переезжают в Калининград, используют вырученные средства как первоначальный взнос и повторно оформляют семейную ипотеку после рождения ещё одного ребёнка. То есть сейчас на рынке существуют уже такие многоходовые стратегии: семьи закрывают старую семейную ипотеку, улучшают жилищные условия и снова входят в программу на новых основаниях», — заключила Алина Приданцева.
Намерения Минфина России ужесточить условия семейной ипотеки приведут к ещё большему охлаждению рынка недвижимости в Калининградской области.