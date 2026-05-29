Владельцу подпольного склада алкоголя из Красноярска грозит до 3 лет тюрьмы (видео)

В Красноярске предстанет перед судом предстанет 59-летний владелец нелегального склада алкоголя. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции установили, что красноярец приобрел крупную партию алкогольной продукции для перепродажи. Нелегальный товар он хранил в арендованном контейнере на территории базы в Центральном районе города.
В результате осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли 3 880 бутылок спиртосодержащей продукции различного объема без соответствующих документов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 171.3 УК РФ «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Сейчас расследование завершено. Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.
