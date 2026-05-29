1,1 млн тонн диоксида серы уловлено в Норильске с момента запуска Серной программы «Норникеля»

На конференции участников федерального проекта «Чистый воздух», которая проходит 29 мая в Красноярске, «Норникель» рассказал о результатах экологических программ.
Как сообщил вице-президент — директор Красноярского представительства компании Сергей Ткаченко, с 2023 года благодаря Серной программе удалось уловить 1 млн 136 тысяч тонн диоксида серы в Норильском промышленном районе. Серная программа — флагманская экологическая инициатива компании в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и один из крупнейших в мире проектов в сфере охраны окружающей среды.
Эффективность утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе компании ранее была подтверждена надзорными государственными органами на уровне 99%. Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в северном городе, по словам Ткаченко, с 2023 года сократился практически на четверть. Суммарные инвестиции «Норникеля» в Серную программу превысили 250 миллиардов рублей.
«Сохранение Арктики — это не только экологическая, но и важнейшая экономическая и социальная необходимость. Мы понимаем, что работа в таком уникальном и уязвимом регионе требует особого подхода. Компания выполняет сложнейшие производственные задачи, стараясь исключить все возможные риски для окружающей среды и качества жизни людей. Все наши инициативы встроены в глобальную стратегию по экологии, и мы превращаем взятые обязательства в реальные результаты», — подчеркнул Сергей Ткаченко.
Он также напомнил, что для контроля качества атмосферы в Норильске компанией создана система экомониторинга из шестнадцати станций, которые круглосуточно передают данные на открытый городской портал.
В 2026 году эффективность экологической деятельности «Норникеля» подтверждена результатами рейтинга устойчивого развития компаний Арктической зоны Российской Федерации «Полярный индекс». Металлургический гигант признан лидером экономико-экологического блока данного исследования.
