1,1 млн тонн диоксида серы уловлено в Норильске с момента запуска Серной программы «Норникеля»

На конференции участников федерального проекта «Чистый воздух», которая проходит 29 мая в Красноярске, «Норникель» рассказал о результатах экологических программ.

Как сообщил вице-президент — директор Красноярского представительства компании Сергей Ткаченко, с 2023 года благодаря Серной программе удалось уловить 1 млн 136 тысяч тонн диоксида серы в Норильском промышленном районе. Серная программа — флагманская экологическая инициатива компании в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и один из крупнейших в мире проектов в сфере охраны окружающей среды.

Эффективность утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом заводе компании ранее была подтверждена надзорными государственными органами на уровне 99%. Совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в северном городе, по словам Ткаченко, с 2023 года сократился практически на четверть. Суммарные инвестиции «Норникеля» в Серную программу превысили 250 миллиардов рублей.

«Сохранение Арктики — это не только экологическая, но и важнейшая экономическая и социальная необходимость. Мы понимаем, что работа в таком уникальном и уязвимом регионе требует особого подхода. Компания выполняет сложнейшие производственные задачи, стараясь исключить все возможные риски для окружающей среды и качества жизни людей. Все наши инициативы встроены в глобальную стратегию по экологии, и мы превращаем взятые обязательства в реальные результаты», — подчеркнул Сергей Ткаченко.

Он также напомнил, что для контроля качества атмосферы в Норильске компанией создана система экомониторинга из шестнадцати станций, которые круглосуточно передают данные на открытый городской портал.

В 2026 году эффективность экологической деятельности «Норникеля» подтверждена результатами рейтинга устойчивого развития компаний Арктической зоны Российской Федерации «Полярный индекс». Металлургический гигант признан лидером экономико-экологического блока данного исследования.

Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше