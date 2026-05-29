В Красноярск из Китая привезли больше 3 тонн зараженных фруктов и овощей

Специалисты регионального управления Россельхознадзора проверили очередную партию поступившей в краевой центр продукции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, из Китая в Красноярск привезли 3,4 тонны салата, кабачков и ананасов. Специалисты Россельхознадзора обнаружили в овощах и фруктах опасных карантинных вредителей. По выбору собственника фрукты и овощи обработали разрешенными к применению препаратами, безопасными для человека. Лицу, осуществившему ввоз в Красноярск опасной продукции, выдано уведомление о необходимости принятия мер.