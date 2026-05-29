Региональное управление ФНС направляет 1,3 млн на поставку офисных кресел

Управление ФНС по Калининградской области выделяет 1,3 млн рублей на поставку 100 офисных кресел. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.
Способ определения поставщика — ауцион в электронной форме. Заявки на участие принимают до 8 июня, итоги подведут 10 июня.
Согласно документации, мебель должна быть оснащена мягкими сиденьем и спинкой, подлокотниками, подголовником, а также механизмом регулировки высоты. Обивку планируют выполнить в чёрном или тёмно-сером цвете, а спинки — из сетчатого акрила.
Поставить, собрать и установить мебель подрядчик должен в течение 30 календарных дней после заключения контракта. Кресла предназначены для здания УФНС на Каштановой аллее в Калининграде.