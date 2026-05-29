Клип на песню «Памятный вальс» опубликовали в соцсетях

К 81-й годовщине Великой победы в сети состоялась премьера клипа на песню «Памятный вальс» (12+).
Песня «Памятный вальс» была написана специально к старту II Международного танцевального флешмоба «Память хранит имена». Видеоклип сняли в Музее Победы на Поклонной горе.
Композицию исполнили Харитон Руденко и Елена Максимова, которая также является ее автором. В записи и съемках клипа участвовали Большой детский хор им. В. С. Попова под руководством заслуженного артиста России Анатолия Кислякова, хор «Пионер» Ансамбля песни и пляски им. В. С. Локтева под руководством заслуженного работника культуры России Леонида Фрадкина и Центральный военный оркестр Минобороны России под управлением заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина.
Проект реализован при поддержке Министерства иностранных дел России, Министерства обороны России, МЧС России и Министерства культуры РФ.
