В Калининградской области введут две новые меры поддержки бизнеса

Предприниматели Калининградской области смогут воспользоваться двумя новыми мерами поддержки бизнеса, которые запускаются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, будет введено льготное финансирование бизнес-проектов в сфере роботизации, а также на создание новых предприятий на территории индустриальных парков.
«Стараемся находить дополнительные и новые возможности для поддержки предпринимательских проектов. Планируем запустить программу для стимулирования роботизации и автоматизации предприятий. Прорабатываем отдельные условия для развития бизнеса в индустриальных парках», — прокомментировал решение о запуске новых льготных займов губернатор Алексей Беспрозванных.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.