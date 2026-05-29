В Калининградской области введут две новые меры поддержки бизнеса

Среди них — льготное финансирование бизнес-проектов в сфере роботизации.

Источник: Национальные проекты России

Предприниматели Калининградской области смогут воспользоваться двумя новыми мерами поддержки бизнеса, которые запускаются по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, будет введено льготное финансирование бизнес-проектов в сфере роботизации, а также на создание новых предприятий на территории индустриальных парков.

«Стараемся находить дополнительные и новые возможности для поддержки предпринимательских проектов. Планируем запустить программу для стимулирования роботизации и автоматизации предприятий. Прорабатываем отдельные условия для развития бизнеса в индустриальных парках», — прокомментировал решение о запуске новых льготных займов губернатор Алексей Беспрозванных.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.