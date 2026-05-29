В Хабаровском крае временно отключат телевидение и радио

В Хабаровском крае жители нескольких населённых пунктов в июне останутся без привычного теле- и радиосигнала на несколько часов. Перерывы связаны с плановой профилактикой оборудования, сообщили в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ».
Работы начнутся в Николаевске-на-Амуре, где отключения запланированы с 3 по 4 июня с 10:00 до 16:00. В это время временно не будут работать пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Даты могут сдвинуться из-за погоды — специалисты заранее учитывают метеоусловия, так как часть работ проводится на высоте и требует безопасных условий.
5 июня профилактика затронет село Тыр в Ульчском районе. С 10:00 до 16:00 там приостановят трансляцию цифровых каналов первого и второго мультиплексов. С 8 по 9 июня, в один из дней по погоде, временное отключение ждёт посёлок Лазарев Николаевского района — с 11:00 до 16:00 жители не смогут смотреть цифровые каналы РТРС-1 и РТРС-2, а также слушать «Радио России».
Ещё один перерыв в вещании намечен в посёлке Софийск Ульчского района. С 9 по 11 июня, также в один из дней с учётом метеоусловий, с 10:00 до 16:00 там отключат цифровые каналы первого и второго мультиплексов. Жителям рекомендуют не перенастраивать телевизоры и радиоприёмники — после завершения работ сигнал должен восстановиться автоматически.
Профилактика нужна, чтобы специалисты проверили системы электроснабжения, провели регламентные работы на оборудовании, отрегулировали передатчики и антенно-фидерные устройства. В РТРС подчёркивают, что все остановки заранее согласованы с телеканалами и назначены на время, когда в эфире нет важных сообщений. Актуальный график отключений можно проверить на сайте ртрс.рф в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».