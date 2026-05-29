В Хабаровском крае временно отключат телевидение и радио

Работы начнутся в Николаевске-на-Амуре, где отключения запланированы с 3 по 4 июня с 10:00 до 16:00. В это время временно не будут работать пакеты цифровых каналов РТРС-1 и РТРС-2, а также «Радио России». Даты могут сдвинуться из-за погоды — специалисты заранее учитывают метеоусловия, так как часть работ проводится на высоте и требует безопасных условий.