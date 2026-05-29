В Челябинской области пройдет Парижский полумарафон

Парижский полумарафон, на котором представят продукты местных производителей, состоится в селе Париж в Челябинской области 30 и 31 мая. Мероприятие проведут в соответствии с целями нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.
Событие объединит не только гостей, желающих отдохнуть, но и спортсменов. Для них подготовили дистанции в 5, 10 и 21,1 км. Также на мероприятии пройдут мастер-классы от ремесленников. Желающие смогут попробовать блюда национальной кухни. Кроме того, состоится Парижская неделя моды. Узнать подробнее о мероприятии и зарегистрироваться на полумарафон можно по ссылке.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.