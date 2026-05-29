Кто из волгоградцев рискует остаться без урожая

Медьсодержащие препараты можно и нужно применить сейчас на винограднике: грибковые болезни являются бичом этой культуры. На помощь садоводам придут «Ридомил Голд», «Абига Пик», «Курзат». Кстати, согласно народным приметам, обрабатывать виноград от болезней следует, когда листья вырастают до четверти человеческой ладони. А уж когда их размер доходит до пол-ладони, делать это надо срочно. Есть у винограда и ещё одна напасть, которую многие путают с заболеванием, уж очень характерно выглядят похожие на волдыри вздутия на листьях. Но это не болезнь, а деятельность клеща, именуемого зуднем. От него помогают серосодержащие препараты, хорошо зарекомендовал себя инсектицид «Кельтан». Сейчас, пока виноград не зацвёл, все обработки в рекомендованных дозах безопасны.