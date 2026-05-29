Кто из волгоградцев рискует остаться без урожая

Весна-2026, порадовавшая садоводов белоснежным кружевом цветущих садов, в итоге сыграла злую шутку: урожая может не быть.
«Всё дело в низких температурах, — объясняет агроном-плодовод, доцент кафедры садоводства ВолГАУАлександр Иванович Рыбинцев.— При температуре от 5 до 10 градусов пыльца стерильна, кроме того, в холод не летают пчёлы, стало быть, рассчитывать на урожай не приходится. Именно так и вышло в этот раз».
Потери черешни, вишни и грибковые болезни.
По предварительным данным, в части садов потеряно до 90% урожая черешни и примерно столько же урожая вишни. Кроме того, дожди не позволили многим вовремя провести обработку садов, и это повлияло на фитосанитарное состояние деревьев не лучшим образом. Уже сейчас на деревьях проявляются признаки грибковых заболеваний, у семечковых дают себя знать парша и ржавчина.
Чем опрыскивать сад сейчас.
Поэтому срочно берём опрыскиватель в руки: зарядить его можно проверенными медьсодержащими препаратами, которые всегда надо держать под рукой. Также в зелёной аптечке садовода должны быть наготове такие средства, как «Скор», «Строби», «Абига-Пик», «Раек». — Это высокоэффективные химикаты, вполне безопасные для применения в условиях приусадебного участка, — говорит эксперт. — Можно также использовать проверенную временем бордосскую смесь, которую в борьбе с милдью впервые применил на своём винограднике фермер из Франции. Сейчас этот препарат можно купить уже готовым к применению, а вообще его пропорции таковы: на ведро воды берётся 50 г известкового молока и 50 г медного купороса.
Виноград: милдью и зудень.
Медьсодержащие препараты можно и нужно применить сейчас на винограднике: грибковые болезни являются бичом этой культуры. На помощь садоводам придут «Ридомил Голд», «Абига Пик», «Курзат». Кстати, согласно народным приметам, обрабатывать виноград от болезней следует, когда листья вырастают до четверти человеческой ладони. А уж когда их размер доходит до пол-ладони, делать это надо срочно. Есть у винограда и ещё одна напасть, которую многие путают с заболеванием, уж очень характерно выглядят похожие на волдыри вздутия на листьях. Но это не болезнь, а деятельность клеща, именуемого зуднем. От него помогают серосодержащие препараты, хорошо зарекомендовал себя инсектицид «Кельтан». Сейчас, пока виноград не зацвёл, все обработки в рекомендованных дозах безопасны.
Последний шанс для посадок.
И ещё: если вы до конца не закончили посадки, то ближайшая неделя даёт такой шанс, в регионе похолодает, пройдут дожди. А потом будет поздно: начнётся июнь, который, согласно прогнозам, станет аномально жарким в этом году.