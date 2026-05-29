Калининград готовится к большому переселению 69 аварийных домов

Елена Дятлова обратила внимание на важный момент. Глава администрации поручила максимально сократить время между тем, как из дома выезжает последний жилец, и началом сноса здания. «Чтобы не было ситуаций, что подростки заходят в аварийные дома», — подчеркнула Дятлова. Пустующие аварийные постройки — не просто неприглядная картина, но и реальная опасность для горожан, особенно для детей.