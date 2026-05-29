Калининград готовится к большому переселению 69 аварийных домов

В Калининграде на оперативном совещании под руководством главы администрации Елены Дятловой председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский рассказал, как продвигается расселение аварийного жилья. В городе предстоит расселить 69 домов, признанных непригодными для жизни.
В этих домах проживают 1300 человек. Почти три четверти этого жилого фонда — 48 домов — расположены в Московском районе. На реализацию программы направлено 2,7 миллиарда рублей. Деньги пойдут на покупку новых квартир и на выплату компенсаций собственникам.
В 2026 году власти планируют расселить 16 домов — это 386 человек. А до конца года намерены завершить переселение ещё из 13 аварийных зданий. Шесть из них будут финансироваться из резервного фонда, семь вошли в Региональную адресную программу.
Прямо сейчас работа кипит на трёх адресах. Это дома на улице Боткина, 8, на Семипалатинской, 76, а также на улице К. Назаровой, 47−49. Первые два — в рамках Региональной программы, третий финансируется за счёт резервных фондов области и города.
Для жителей этих домов готовят разные варианты. Одни получат деньги за свои квадратные метры — без каких-либо доплат со стороны государства. Другие переедут в новые благоустроенные квартиры.
Уже заключено 13 соглашений о выплате компенсаций на общую сумму 82,5 миллиона рублей. Ещё два соглашения — на подходе. Для 21 семьи закупаются готовые квартиры. По трём помещениям вопрос пока решается через суд.
Елена Дятлова обратила внимание на важный момент. Глава администрации поручила максимально сократить время между тем, как из дома выезжает последний жилец, и началом сноса здания. «Чтобы не было ситуаций, что подростки заходят в аварийные дома», — подчеркнула Дятлова. Пустующие аварийные постройки — не просто неприглядная картина, но и реальная опасность для горожан, особенно для детей.