939 новых случаев ВИЧ выявили в Нижегородской области в 2025 году

939 новых случаев ВИЧ-инфекции зарегистрировано в Нижегородской области в 2025 году. Показатель заболеваемости составил 30,6 на 100 тысяч населения — это ниже, чем в 2024-м (37,9) и значительно меньше, чем в 2023 году (48,8). Такие данные приводятся в докладе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, опубликованном на сайте ведомства.
В докладе отмечается, что эпидемическая ситуация остаётся напряжённой. С начала эпидемии в 1991 году в области выявлено 37 867 случаев ВИЧ. Сейчас в регионе живут более 20,5 тысячи человек с этим диагнозом, из них 42,7% — женщины. За всё время от различных причин умерли 13 тысяч пациентов, средний возраст ушедших из жизни — 47 лет.
Случаи ВИЧ есть во всех районах области. В среднем на 100 тысяч жителей приходится 663 человека с этим диагнозом. Выше среднего показатели в десяти муниципалитетах: самый высокий — в округе Шахунья (1 153,9 на 100 тысяч), далее следуют округ Бор, Лысковский, Балахнинский, Богородский, Тоншаевский округа, округ Нижний Новгород, Большемурашкинский, Дальнеконстантиновский и Воротынский округа.
Среди вновь выявленных больных больше половины — мужчины. Почти все заболевшие (95%) — люди трудоспособного возраста, средний возраст — 42 года.
Самая частая причина распространения заболевания — половые контакты.
Под наблюдением врачей находятся 236 детей с ВИЧ. Большинство из них (204 ребёнка) родились от инфицированных матерей.
В 2025 году ВИЧ выявили у 11 детей: пятеро заразились от мамы во время беременности или родов, двое — половым путём, один — в быту. Случаев заражения в медучреждениях не зафиксировано. Важно: среди детей, родившихся в 2025 году, ВИЧ-положительных не выявлено — это уже второй год подряд.