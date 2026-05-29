Объявлены победители Премии имени Вильгельма Столля 2026

27 мая на площадке Форума Столля прошла церемония вручения одноименной Премии — престижной награды для предпринимательского сообщества Черноземья. Лауреатами стали бизнес-лидеры, чьи проекты вносят значимый вклад в социально-экономическое развитие региона, задают новые стандарты предпринимательской деятельности и служат примером эффективного управления.
В церемонии приняли участие первые лица региона: Александр Гусев, губернатор Воронежской области, Юрий Матузов, председатель Воронежской областной Думы и Сергей Петряшов, главный федеральный инспектор по Воронежской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
Наталия Хван — руководитель оргкомитета предпринимательской Премии имени Вильгельма Столля, председатель Общественной палаты Воронежской области адресовала победителям теплые слова: «В этом году на суд жюри представлено множество достойных и ярких проектов — выбор дался непросто. Я вновь и вновь восхищаюсь нашими предпринимателями: сколько разных идей они воплощают! В регионе работает огромное число увлечённых бизнесменов и реализовано столько интересных проектов, что каждый из них — будь то большая или скромная история успеха — наполнен искренней страстью к своему делу. С удовольствием похвастаемся нашими прекрасными воронежскими предпринимателями, которые творят очень интересные вещи во благо региона».
Жюри Премии продолжило традицию и добавило две специальные номинации — их определили после ярких презентаций финалистов.
Представляем компании-победители, инновации и общественная значимость их проектов удостоились максимальной оценки жюри.
— Соловьева Наталья Александровна, ООО «Санаторий “Олимп Здоровья” (г. Воронеж) — основная номинация “За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства”. Санаторно-курортная организация реализует инвестиционный проект, включающий строительство нового корпуса, реновацию существующего корпуса, а также реконструкцию прилегающей территории и набережной реки Дон. Объём инвестиций в проект составляет более 3 млрд рублей. Бизнес-»Оскар" за победу в этой значимой для региона номинации вручил губернатор Воронежской области Александр Викторович Гусев.
— Рогозин Евгений Евгеньевич, АО «Авангард» (Каменский р-н) — номинация «Бизнес, проверенный временем». Компания специализируется на растениеводстве и внедряет современные агротехнологии: точное земледелие, высокоурожайные сорта культур, автоматизированные системы управления посевом и уборкой урожая. В распоряжении предприятия более 100 единиц современной сельскохозяйственной техники. Особое внимание компания уделяет социальной ответственности: реализует программы по строительству жилья для сотрудников, поддержке талантливых детей и молодёжи, а также оказывает помощь в ремонте школы и детского сада. Имя победителя в этой номинации назвал Константин Валерьевич Разводов, Управляющий Головным отделением по Воронежской области Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.
— Бащев Иван Борисович, индивидуальный предприниматель (Каширский р-н) — номинация «Успешный молодежный бизнес». Глава крестьянско-фермерского хозяйства с 2015 года развивает многопрофильную семейную ферму, объединяющую растениеводство и животноводство в единую устойчивую систему. Особое внимание уделяет генетике и селекции крупного рогатого скота, а также внедряет современные ресурсосберегающие технологии обработки почвы без вспашки. Премию Столля в этой номинации представителю победителя вручил Константин Валерьевич Гладнев, исполняющий обязанности заместителя Управляющего Банка ВТБ в Воронежской области по корпоративному бизнесу.
— Егоров Павел Николаевич, ООО «Инженерно-технический центр “Нефтемаш-инжиниринг” (г. Борисоглебск) — номинация “Экорешения и развитие бизнеса”. Предприятие осуществляет деятельность по проектированию и производству оборудования для нефтегазовой, металлургической, химической и пищевой промышленности, а также реализует инвестиционные проекты, в частности технологический проект по снижению воздействия на экологию окружающей среды. Ведется большая социальная работа — поддержка здоровья сотрудников, улучшение жизни в месте нахождения предприятия, а также осуществляются экологические проекты. Борис Алексеевич Нестеров, председатель правления Гражданского собрания “ЛИДЕР”, руководитель группы компаний “МЕГИОН”, вручил бизнес-»Оскар" победителю этой номинации.
— Селезнева Олеся Ивановна, индивидуальный предприниматель (г. Воронеж) — специальная номинация народного признания «Креатив в квадрате», бизнес-проект в сфере креативных индустрий, достойно представляющий Черноземье. Олеся представила на Премию Столля медиаплатформу «Голос спорта» — проект, объединяющий спорт, бизнес и медиа в единое коммуникационное пространство. Победителя в этой номинации выбрали путем народного голосования, а озвучил имя победителя Антон Викторович Штанков, руководитель регионального центра СКБ Контур.
— Ащеулов Вадим Сергеевич, ЗАО «АВС-Фарбен» (Ольховатский р-н) — специально учрежденная номинация «Успешный семейный бизнес». Компания по производству лакокрасочной продукции осуществляет инвестиционный проект: строительство парка хранения на 10 000 кв.м. и техническое перевооружение двух цехов. Объем инвестиций — 307 млн.руб. Для награждения победителя в специальной номинации на сцену была приглашена Кочетова Ирина Юрьевна, директор малого бизнеса АО Альфа-банк.
— Андреев Андрей Андреевич, ООО «Спасилен», (г. Воронеж) — специально учрежденная номинация «Бизнес с большим сердцем». Медицинская промышленность — производство автоматического инъектора собственной разработки «Спасилен», который не имеет аналогов в России. Благодаря многоразовому применению прибора снижается экологическая нагрузка на окружающую среду. Статуэтку вручил Юрий Иванович Матузов, председатель Воронежской областной Думы.
Победители Премии Столля 2026 стали частью деловой истории Черноземья: их труд по достоинству оценен, а бизнес получил мощный заряд для новых свершений и побед.
Особые слова благодарности прозвучали от победителей Премии в адрес организаторов события: Правительства Воронежской области, Гражданского собрания «ЛИДЕР», Министерства предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области и Центра «Мой бизнес».
Мероприятие реализуется в рамках национальных проектов «Эффективная и конкурентная экономика» и «Туризм и гостеприимство».