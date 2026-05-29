В Октябрьском районе Красноярска стартовал ремонт межквартальных проездов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2026 году планируется обновить 24 участка межквартальных проездов в Октябрьском районе, что на 10 больше, чем годом ранее. На эти цели выделено 38,5 млн рублей.

Подрядчик уже заасфальтировал первые четыре проезда. В числе первых приведен в порядок проезд у домов по ул. Софьи Ковалевской, 1 и 2 — его ремонт был выполнен по обращениям жителей и поручению администрации города.

Также обновлены проезды у домов по ул. Ладо Кецховели, 39 и ул. Бебеля, 55−57. Здесь ранее фиксировалось большое количество жалоб на состояние дорожного покрытия.

В этом сезоне ремонт запланирован на ул. Томина, 35−37, где параллельно реализуется проект по созданию сквера «Мой двор», а также на улицах Вильского, Можайского и Курчатова.

Работы выполняются поэтапно, контрактный срок завершения ремонта — 15 октября, отмечают в мэрии.