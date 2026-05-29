Оториноларинголог назвал неочевидную причину хронической усталости

Он поделился, как уменьшить сонливость.

Оториноларинголог Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян в разговоре с NEWS.ru назвал неочевидную причину хронической усталости.

Врач считает, что сонливость и усталость вызывают наушники. Мозгу приходится непрерывно обрабатывать звуковой поток, что требует больших энергозатрат. В результате возникает общее утомление. Внутриканальные и плотно прилегающие модели создают замкнутое пространство в ухе, нарушают вентиляцию, повышают температуру и влажность — организм получает меньше кислорода, что и провоцирует сонливость.

Кроме того, мощные басы могут воздействовать на вестибулярный аппарат, вызывая головокружение и чувство разбитости. Чтобы избежать проблем, врач советует не превышать безопасную громкость, делать перерывы на 10−15 минут и выбирать качественные наушники, которые не давят на уши.

