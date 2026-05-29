В Калининграде расселят 69 аварийных домов

Тему расселения и сноса аварийных домов подняли 28 мая на оперативном совещании в мэрии Калининграда. Как сказал председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов Сергей Радковский, предстоит расселить 69 аварийных домов, где сегодня живут 1300 человек. На реализацию программы выделено 2,7 млрд рублей. Деньги пойдут на покупку нового жилья и выплаты собственникам.