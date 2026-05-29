Торт со вкусом Петербурга выбрали в Северной столице

Городские рестораны ТОКИО-CITY при поддержке «Петербургского дневника» объявили победителя конкурса на создание торта, отражающего вкус Северной столицы. Им стала 21-летняя Светлана Суркичану с тортом «Малина-фисташка» — именно её десерт скоро появится в меню ресторанов бренда.
На конкурс поступило 40 заявок. Участники должны были создать рецепт торта, который бы передавал атмосферу и вкусовые особенности Санкт-Петербурга. Они могли как усовершенствовать традиционные десерты, так и разработать совершенно новый рецепт. Для участия требовалось приготовить торт по своему рецепту, сделать его фотографии, детально описать технологию приготовления и объяснить, каким образом десерт отражает дух города.
Из всех заявок жюри отобрало 9 полуфиналистов, рецепты которых были воплощены для дегустации. По итогам голосования десяти членов жюри в финал вышли шесть десертов.
А в День города авторы лично представили свои творения. На победу претендовали шоколадный торт «Нева»; мини-торт «Пышка» из слоёного теста со сливочным кремом и кусочками груши; торт «Любимый город» со сливочно-творожным кремом, клубникой и мятой; торт «Медово-смородиновый ангел»; бисквитный торт с клюквой и ореховой крошкой «Ностальгия» и торт’Малина-фисташка". Именно последний десерт по результатам голосования жюри получил максимальные баллы.
Светлана, которая, к слову, не является профессиональным кондитером, рассказала, что вдохновлялась архитектурой Петербурга и контрастами города. Поэтому она решила добавить в мягкие бисквиты и крем кусочки фисташки. А хрустящий фисташково-малиновый слой придаёт вкусу яркость.
«Очень рада, что мой торт теперь смогут оценить все жители и гости города», — поделилась победительница.
Полномочный представитель владельца товарного знака «ТОКИО-CITY» Максим Чиненов отметил, что по цвету торт прекрасно отражает Петербург.
«Моя городская ассоциация с этим тортом — перекрёсток Троицкого моста с Дворцовой набережной, там с обеих сторон здания фисташкового цвета», — пояснил он.