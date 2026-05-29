Воронежцам объяснили, почему выплата по больничному приходит двумя частями

Источник: Freepik

Жители Воронежской области могут получать оплату по больничному листу двумя отдельными частями. О том, почему так происходит, рассказали в региональном отделении Социального фонда России в четверг, 28 мая.

Согласно федеральному закону, выплата делится на две части, только если листок временной нетрудоспособности оформлен по причине болезни или травмы работника. В таком случае первые три дня оплачивает работодатель, а начиная с четвёртого дня и до закрытия деньги перечисляет Соцфонд.

Все остальные виды больничных, например, в связи с необходимостью ухода за заболевшим ребёнком или другим членом семьи, с карантином работника, ребёнка-дошкольника или недееспособного члена семьи, а также протезирования в стационаре по медицинским показаниям или долечивания в санатории после него полностью оплачиваются СФР. Таким образом, сумма приходит сразу за весь период.

В Соцфонде отметили, что с начала года отделение оплатило свыше 207 тысяч больничных листов.

Источником выплат служат страховые взносы, которые работодатели перечисляют за каждого сотрудника.

Больничный лист открывает и закрывает медицинская организация, как правило, он оформляется в электронном виде. Проверить его данные можно на портале «Госуслуги».