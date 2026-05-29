Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волжском передали награды близким девятерых погибших бойцов СВО

29 мая в Волжском прошла церемония передачи наград родственникам участников специальной военной операции по.

29 мая в Волжском прошла церемония передачи наград родственникам участников специальной военной операции по защите Донбасса, погибших, выполняя боевые задания. Приказом президента Владимира Путина девять бойцов были удостоены Орденов Мужества, а также медалей «За отвагу» и Суворова.

Мероприятие провели замглавы города Юрий Жучков, а также вице-спикер местной думы Валентина Рода и представитель военкома Николай Флора.

Ордена Мужества были переданы родным рядовых Дмитрия Егорова, Сергея Мякинькова, Александра Сухова, Мурада Юношева, ефрейтора Андрея Менжурова, сержантов Алексея Иванова и Максима Калмыкова.

Медаль «За отвагу» вручили близким ефрейтора Юрия Кузнецова, а медаль Суворова — рядового Дмитрия Анненко.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.

Фото: администрация Волжского.