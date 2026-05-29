В городе Полевском в Свердловской области обновили поликлинику

Поликлинику города Полевского в Свердловской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики региона.
Работы провели на площади около 5 тысяч квадратных метров. Там расширили пространство, выполнили общестроительные и отделочные работы, заменили окна, двери и напольное покрытие, а также все устаревшие инженерные системы: электроснабжение, отопление, канализационную систему, водоснабжение, пожарную и охранную сигнализации, систему связи. Первый этаж учреждения полностью отдали под кабинеты неотложной помощи.
Также в здании обновили кабинеты приема, санитарную комнату для маломобильных посетителей, организовали удобную и интуитивно понятную навигацию, установили электронное табло с расписанием врачей и три терминала для записи на прием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.