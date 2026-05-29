Дятлова объяснила, почему Калининград покупает шумные бензиновые косы вместо тихих электрических

В Калининграде закупают шумные бензиновые косы вместо тихих электрических, так как они более эффективны. Об этом «Клопс» сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова после оперативного совещания в четверг, 28 мая.
По словам сити-менеджера, техника для городских работ отличается от бытовой так же, как профессиональное кухонное оборудование — от домашнего.
«Представьте, что у вас есть маленькая духовка, и вы один раз в полгода готовите запеканку. А теперь представьте, что вам нужно обеспечить питание детей в загородном лагере. Там уже будет другое, профессиональное оборудование», — сказала глава администрации.
Дятлова пояснила, что коммунальные службы используют технику в интенсивном режиме. Такое оборудование должно выдерживать высокие нагрузки и обеспечивать комфорт сотрудникам.
«Если работать целый день, нужна защита от вибрации, иначе человек не сможет косить восемь часов подряд», — отметила Дятлова.
Кроме газонов, сотрудники муниципального предприятия «Чистота» косят береговые полосы и заросшие участки. По словам главы администрации, там встречается двухметровый камыш с толстыми стеблями, а также самосев деревьев диаметром до восьми сантиметров, который тоже необходимо удалять.
Дятлова добавила, что электротриммеры не рассчитаны на длительную работу: «Аккумулятора хватает примерно на 40 минут. Такая техника просто не предназначена для многочасовой непрерывной нагрузки».
Глава администрации прокомментировала стоимость триммера, которая достигает 125 тысяч рублей. Закупки проходят через публичные процедуры. Перед проведением торгов власти формируют техническое задание и собирают коммерческие предложения от поставщиков.
«Если бы всё было так просто, как говорят в обсуждениях, закупочные процедуры просто не состоялись бы», — заключила Дятлова.
«Клопс» сообщал в своём телеграм-канале, что администрация Калининграда закупила 60 бензиновых триммеров.