Ученые Петербурга открыли новые виды бактерий

Так, бактерии Psychrobacillus syltrankelensis нашли в почве высокогорного Северного Кавказа, у озера Сылтран‑Кель в Кабардино‑Балкарии. Многие бактерии рода Psychrobacillus обладают полезными для человека свойствами. Например, они могут разлагать нефть, способствовать росту растений или вырабатывать природные биоэмульгаторы. Несмотря на это, Psychrobacillus слабо изучен, а на Северном Кавказе его и вовсе ранее не находили.