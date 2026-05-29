Ученые Петербурга открыли новые виды бактерий

Ученые Санкт‑Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыли и описали новый вид бактерий из почв Северного Кавказа и Алтая, сообщили в вузе.
Так, бактерии Psychrobacillus syltrankelensis нашли в почве высокогорного Северного Кавказа, у озера Сылтран‑Кель в Кабардино‑Балкарии. Многие бактерии рода Psychrobacillus обладают полезными для человека свойствами. Например, они могут разлагать нефть, способствовать росту растений или вырабатывать природные биоэмульгаторы. Несмотря на это, Psychrobacillus слабо изучен, а на Северном Кавказе его и вовсе ранее не находили.
В ходе исследования, ученые выяснили, что у бактерий Psychrobacillus syltrankelensis есть гены, отвечающие за синтез вещества, отдаленно напоминающего стрептозотоцин — известный противоопухолевый препарат, а также природного противогрибкового агента итурина.
Из почв Алтая выделен и описан новый вид — Bacillus altaicus. Он несет гены инсектицидных токсинов и природных антибиотиков, то есть тоже интересен для биотехнологии. В этом случае оказалось, что данная бактерия оказывает токсический эффект на культуру раковых клеток поджелудочной железы, причем этот эффект зависит от стадии роста микроорганизма.
